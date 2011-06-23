В КЗС рассказали, как дамба защищает Петербург от наводнений

Комплекс защитных сооружений — это не универсальное решение против всех угроз, а инструмент, требующий правильного использования.

В прошедшие выходные в Петербурге удалось предотвратить очередное наводнение благодаря работе городской дамбы. Основной фактор, способствующий возникновению наводнений в северной столице, — это поступление воды из Балтийского моря, вызванное активностью циклонов, создающих нагонные волны. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации Комплекса защитных сооружений (КЗС) Игорь Полищук.

Ещё в XIX веке французский и российский инженер Пьер-Доминик Базен установил, что объём воды, которую несёт река Нева, сам по себе не мог бы нанести столь серьёзный ущерб городу. После катастрофического наводнения в ноябре 1824 года он начал разработку мер по защите города, предложив идею строительства дамбы, которая впоследствии стала основой современных защитных сооружений.

Главную опасность представляет длинная волна, возникающая в результате сложных взаимодействий между циклонами и гидрологическими процессами в акватории Балтийского моря. Закрытие затворов на дамбе лишь частично решает проблему: хотя волна останавливается перед защитными сооружениями, вода продолжает окружать город со всех сторон.

Главный диспетчер КЗС Игорь Локоть уточнил, что комплекс защитных сооружений — это не универсальное решение против всех угроз, а инструмент, требующий правильного использования. Река Нева постоянно приносит воду из Ладожского озера, поэтому закрытие водопропускных сооружений ведёт к повышению уровня воды в реке. При закрытых водопропускниках уровень воды в Неве увеличивается примерно на 4 см в час, что может привести к подтоплениям территорий.

Петербург может выдержать подъём уровня воды до +160 см относительно нулевого уровня Балтийской системы высот без значительных разрушений. Однако при большем повышении уровня задействуется Комплекс защитных сооружений, защищающий город от последствий наводнений.

При строительстве КЗС возникли опасения о возможных негативных последствиях для экосистемы Финского залива. Изначально дамба должна была быть сплошной, однако, чтобы избежать застоев воды, в проект добавили водопропускные сооружения. Эти сооружения спроектированы таким образом, чтобы поддерживать естественную циркуляцию воды, минимально влияя на миграцию рыб и других морских организмов.

Начальник управления экологии и системы предупреждения угрозы наводнения КЗС Иван Есин объяснил, что благодаря этим решениям дамба препятствует проникновению нагонных волн, но не создаёт препятствий для перемещения биоресурсов. Он также подчеркнул, что наводнения представляют угрозу не только для города, но и для окружающей среды. Загрязнённая вода из канализации, очистных сооружений и предприятий, попадая в Финский залив, может существенно ухудшить экологическое состояние Балтийского моря.

Помимо своей основной функции, КЗС также стал местом обитания редких видов птиц, таких как полярная крачка, серая утка, длинноносый крохаль и мородунка, выбравших дамбу для гнездовья.