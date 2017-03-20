Стало известно, как в Петербурге на праздничных выходных будут работать медучреждения

В праздничные дни будет организована работа всех поликлиник во всех районах города – это 110 взрослых и 81 детская поликлиника. Ежедневно будет работать почти тысяча участковых врачей.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на совещании с Минздравом рассказал о том, как в Северной столице будет организована медицинская помощь во время новогодних праздников.

– В праздничные дни будет организована работа всех поликлиник во всех районах города – это 110 взрослых и 81 детская поликлиника. Ежедневно будет работать почти тысяча участковых врачей.

– Количество инфекционных бригад в поликлиниках для оказания помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом в каждой взрослой поликлинике составит от 1 до 3-х бригад в зависимости от нагрузки.

– Организована работа 36 травматологических пунктов в составе городских поликлиник.

– Специализированная паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях будет осуществляться силами кабинетов паллиативной помощи и выездных патронажных служб 23 городских поликлиник.

– Утверждены графики работы дежурной службы 63-х городских межрайонных ПЦР-лабораторий для диагностики коронавируса. Общая мощность лабораторий – 122 403 теста в день.

– В 8 КТ-центрах будут работать 9 КТ-аппаратов.

– В праздники будут работать 502 бригады скорой помощи, в том числе 35 реанимационных бригад.

– отделения переливания крови при крупных стационарах и Городская станция переливания крови будут работать в праздничные дни 2, 4 и 6 января 2023 года для обеспечения потребности медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец