Петербург отметит День народного единства 272 мероприятиями по всему городу

Народные традиции, музыка и гастрономия: что подготовили к 4 ноября.

В Петербурге ко Дню народного единства подготовили 272 мероприятия. Праздничная программа охватит все районы города и будет приурочена к Году единства народов России, объявленному на 2026 год. Об этом сообщил председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов.

Празднование 4 ноября начнётся с богослужения в Казанском кафедральном соборе. Одной из главных площадок станет БКЗ "Октябрьский", где в 15:00 состоится праздничный концерт. Для гостей также подготовят около 20 мастер-классов, посвящённых национальным обычаям, и гастрономический фестиваль. Посетители смогут попробовать блюда народов Башкирии, Чувашии, Осетии, Кубани и других регионов.

Фестиваль на территории у БКЗ "Октябрьский" начнётся в 14:00. Одним из его событий станет большой хоровод с участием национальных объединений Петербурга. В концертную программу включат выступление звонарей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Они исполнят произведение "Славься, великая Русь" на специальной звоннице. Трансляцию концерта покажет телеканал "Санкт-Петербург".

Ещё одной площадкой праздника станет Петропавловская крепость. С 19:00 до 22:00 на фасаде Петропавловского собора будут показывать мультимедийный спектакль "Свет единства". Для него художники из разных регионов России подготовили эскизы световых инсталляций и проекций.

Праздничные события начнутся заранее. 3 ноября в Петербурге традиционно пройдёт акция "Ночь искусств". Учреждения культуры подготовили экскурсии, театральные встречи и концерты. В Театре имени Ленсовета Лариса Луппиан проведёт "театральную гостиную" с читками повести "Маленький принц". Программы также запланированы в Театре эстрады имени Аркадия Райкина, Театре комедии имени Акимова, ТЮЗе и Молодёжном театре на Фонтанке.

В Капелле состоится концерт к 275-летию со дня рождения Дмитрия Бортнянского. Свою программу представит "Петербург-концерт". Мероприятия также подготовили Библиотека для слепых и слабовидящих и музейно-выставочный центр "Россия — моя история". Полное расписание акции "Ночь искусств" опубликовано на портале "Культура.рф".

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга