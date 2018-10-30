Сериал "Ивановы-Ивановы" 3 сезон 3 серия: Данила и Ваня поступили в местный университет

Семейство "Ивановых-Ивановых" не без происшествий отметило выпускной своих детей. Теперь их сыновей впереди веселая студенческая жизнь.

Лида встречает своего одноклассника Юру Воротницкого, который оказывается преподавателем на юрфаке в местном университете. Встреча оказалась не очень радостной. Как оказалось, Полина сделала это специально, чтобы у Вани было больше шансов поступить. Тем временем у парня своя система выбора факультета: по колличеству красивых девушек. Лида же выступает категорически против того, чтобы устраивать сына "по блату".

Пока обе матери думают, как пристроить чадо в университет, у Антона и Алексея продолжается соперничество. В прошлом "богатому" Иванову тяжело смириться с тем, что он больше не хозяин в своем доме. Чтобы хотя бы где-то чувствовать себя как дома, он покупает у Алексея свой кабинет за 200 тыс. рублей.

Сериалы "Ивановы-Ивановы" 3 сезон 3 серия

Когда Лида решилась на взятку, выяснилось, что Ваня самостоятельно поступил на платное обучение. Поскольку девушка Данила не поступила в Москву, он тоже принимает решение остаться в родном городе и учиться с ней в одном ВУЗе.

Лида находит 200 тысяч, которые Леша "заработал" на продаже кабинета. В ближайшем будущем Лида решит заняться бизнесом и шить платья. Ее наряд предстоит примерить Анне Семенович.

Учеба в Университете сильно изменит мальчиков. Ваня из раздолбая превратиться в ботаника, а вот Данила наоборот, вкусит все прелести студенческой жизни. Но все это будет не сразу.

Третья серия третьего сезона выйдет сегодня, 30 октября, на телеканале СТС в 20:00.