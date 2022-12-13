  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За всю зиму в Петербурге солнце светило чуть более 50 часов
Сегодня, 13:22
107
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За всю зиму в Петербурге солнце светило чуть более 50 часов

0 0

Зима в этом году была теплее нормы на 1,3 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги зимней погоды 2022-2023 года.

Хотя я  сторонник того, что зима в Петербурге это и март, но календарь считает зимой только три месяца.

Александр Колесов, синоптик

Зима в этом году была теплее нормы на 1,3 градуса. Также эта зима была теплее на 1,5 и 2 градуса прошлых двух. Средняя температура составила -2,8 градуса. Осадков выпало 150,8 мм или 111 % от нормы. Осадки шли в течение 75 дней что является нормой. Солнце за всю зиму светило 51,9 часа.

Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Можно еще отметить 38 дней с оттепелью, наверное, это много для зимы, особенно для января (17 дней), но поэтому она и теплая.

Александр Колесов, синоптик

Максимальная температура в Петербурге была 19 января +5 градусов, минимальная -17,3 градуса отмечена 8 января.

Ранее Александр Колесов назвал февраль 2023 года "средненьким" месяцем.

 Фото: pxhere.com

Теги: зима, погода, солнце
Категории: Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Ершова Вера
Сегодня 13:39

Уникальный видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)------ https://min.lc/vivo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии