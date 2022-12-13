За всю зиму в Петербурге солнце светило чуть более 50 часов

Зима в этом году была теплее нормы на 1,3 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги зимней погоды 2022-2023 года.

Хотя я сторонник того, что зима в Петербурге это и март, но календарь считает зимой только три месяца. Александр Колесов, синоптик

Зима в этом году была теплее нормы на 1,3 градуса. Также эта зима была теплее на 1,5 и 2 градуса прошлых двух. Средняя температура составила -2,8 градуса. Осадков выпало 150,8 мм или 111 % от нормы. Осадки шли в течение 75 дней что является нормой. Солнце за всю зиму светило 51,9 часа.

Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Можно еще отметить 38 дней с оттепелью, наверное, это много для зимы, особенно для января (17 дней), но поэтому она и теплая. Александр Колесов, синоптик

Максимальная температура в Петербурге была 19 января +5 градусов, минимальная -17,3 градуса отмечена 8 января.

Ранее Александр Колесов назвал февраль 2023 года "средненьким" месяцем.

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