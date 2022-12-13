билайн стал лучшим по доступности интернета в петербургской подземке

билайн показал самую высокую доступность сервиса мобильного интернета: она составила 99,9%, что выше, чем у других операторов.

Агентство "Телеком Дейли" протестировало работу мобильных операторов в метро Северной столицы. По доступности интернета и средней скорости лучшим стал билайн, который с этого года расширил свою сеть на все пять веток метро.

Оператор показал самую высокую доступность сервиса мобильного интернета, которая составила 99,9%. Благодаря этому клиенты билайна могут оставаться на связи и пользоваться интернетом на протяжении пути.

Источник: Телеком Дейли

Также везде, где действует сервис билайн, была зафиксирована 100%-ная доступность скоростной сети 4G. Это значит, что пользователи могут комфортно смотреть видеоролики, общаться в соцсетях, скачивать и отправлять файлы. Что касается скорости передачи данных, то у билайна она составила 87 Мбит/сек на загрузку данных, и 18 Мбит/сек – на отправку.

Источник: Телеком Дейли

Метро – один из ключевых видов транспорта в Петербурге, каждый день здесь проезжают миллионы человек, среди которых много клиентов билайна. Поэтому мы придаём особенно важное значение качеству связи на станциях и в тоннелях. Исследование агентства подтверждает результаты нашей работы в последние годы. Екатерина Кудряшова, директор региона Запад компании "ВымпелКом" (ТМ билайн)

Фото: Piter.tv