В петербургском ТРК открылось детское пространство с настольными играми и приставками

"Игротека Аутлета" – это новое современное пространство в торговом центре, которое поможет разнообразить шоппинг с семьей.

В Outlet Village Pulkovo 30 ноября состоялось открытие игровой детской площадки "Игротека Аутлета", где можно отдохнуть всей семьей. Здесь гостей ждёт широкий выбор настольных игр: от серьёзных стратегий до веселья на большую компанию. По соседству расположилась ретро-зона с игровыми приставками и атмосферой 80-х.

И ещё есть зона с Lego. Там конструктор для разного возраста, как есть для малышей, Lego duplo, есть и для более старшего возраста такой маленький конструктор. И по всему периметру у нас конечно беговелы, толокары и самокаты. Валерия Большакова, организатор

Дополнительно предусмотрены столы для настольного тенниса, сабсокера и кикера, а также мини-библиотека для отдыха.

Сюда мы и ездим в любую погоду, особенно когда на улице плохая погода. Здесь шикарно, потому что соседняя площадка крытая, и весь снег и дождь можно удачно переждать здесь, покушав где-нибудь рядышком. А теперь здесь еще и игровая зона, поэтому можно даже в холод проводить время. Ксения Америна, посетительница Outlet Village Pulkovo

"Игротека Аутлета" – это новое современное пространство в торговом центре, которое поможет разнообразить шоппинг с семьей.

Игротека у нас предусмотрена для того, чтобы детки могли провести время со своей семьей. Это не детская комната, здесь нельзя оставлять, но родители с детьми могут сюда прийти и провести прекрасно время. Валерия Большакова, организатор

Бесплатное пространство будет ждать всех посетителей с 30 ноября по 15 мая.

Фото и видео: Piter.tv