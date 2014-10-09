Спектакль "Идеальная жена"

Постановку покажут 26 августа в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Начало 20 века. Петербург. Дом экстравагантного художника Антуана. Живописец, предприимчивый жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. На встречу пришли скромная телефонистка Полина, юная домработница Настя и решительная учительница Виктория. Проблема в том, что каждая пара хотела бы пообщаться тет-а-тет дома, но жилплощадь всего одна. И это еще не всё! Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких. Супруги простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Чем же завершится вечер, превратившийся с самого начала в катастрофу?

В ролях: Наталия Антонова, Марина Яковлева, Пётр Красилов, Сергей Дорогов, Игорь Письменный, Олег Соколов, Мария Порошина, Андрей Кайков, Татьяна Абрамова, Илья Древнов, Любовь Тихомирова, Екатерина Волкова.

Фото: Pxhere