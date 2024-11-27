Храм Святой равноапостольной Нины построят на Бухарестской улице

В июле 2024 года на месте будущего храма, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, был заложен первый камень.

В декабре начнется установка свай для фундамента храма Святой равноапостольной Нины на Бухарестской улице, сообщил "Петербургскому дневнику" иерей, настоятель храма Святой Равноапостольной Нины, посвященного 80-летию снятия блокады, и храма Святителя Петра Митрополита Московского на Роменской улице, директор Центра духовной культуры и образования Артемий Наумов.

Сейчас проходит подготовка строительной площадки. Получены все необходимые разрешения на строительство. Закупаются материалы, вывозится грунт. Отец Артемий выразил надежду, что храм откроет свои двери в течение юбилейного года.

Жители района, особенно ветераны и блокадники, ждут открытия этого памятного места, которое будет освящено храмом-памятником. Также планируется установить бюст маршалу Говорову, чтобы почтить его память. Храм будет выполнять не только религиозную функцию, но и сохранять историческое наследие.

В июле 2024 года на месте будущего храма, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, был заложен первый камень. Место строительства находится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Выбор участка для возведения храма не случаен: неподалеку, на Ново-Волковском кладбище, расположены братские могилы жителей и защитников города.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)