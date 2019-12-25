Музыкальный спектакль "Ханума"  

Спектакль "Ханума" представят 31 августа в Театре комедии имени Н. П. Акимова. Начало – в 19:00. Возрастные ограничения: 12+.

Авторами музыкального спектакля "Ханума" являются создатели фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня" и "Осенний марафон". Комедия поставлена по одноименной классической грузинской пьесе А. Цагарели.

Красочные декорации и любовные перипетии созданы Театром Георгия Данелии. Постановка полна веселой музыки, пластичных этюдов, перевоплощений и тонкого юмора с особым акцентом.

Немолодой князь решил удачно жениться, и на такой случай Ханума приметила одну богатую невесту в возрасте. Сватовство завершилось бы свадьбой, однако в дело вмешалась другая сваха. Из-за форс-мажоров в ход пойдут запрещенные методы, значит, настало время интриг и неожиданных признаний.

Фото: theatregdanelia.ru