Гражданин КНР пострадал во время работы на Ижорском заводе

Государственная инспекция труда обнародовала обстоятельства произошедшего накануне на Ижорском заводе в Санкт-Петербурге, где рабочий-китаец сорока трех лет пострадал при проведении очистных работ. Сообщается, что сотрудник занимался удалением ржавчины с металлических балок, когда при подъеме одной из них оборвалась подвеска, зацепившая лицо работника.
Заместитель начальника трудовой инспекции Санкт-Петербурга Ольга Казанская назвала возможной причиной происшествия недостаточную организацию производственного процесса, выразившуюся в привлечении неквалифицированных специалистов к выполнению сложных операций подъема и транспортировки грузов.
Дополнительно выявлены серьезные нарушения техники безопасности: груз передвигался над зонами нахождения персонала, отсутствовал руководитель, ответственный за безопасность проводимых работ, а перед выполнением манипуляций не была обеспечена надежность фиксации груза.
Происшествие расследуется совместными усилиями Госинспекции труда и Следственного комитета, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
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Фото: Государственная инспекция труда в Петербурге
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