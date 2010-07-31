Гражданин КНР пострадал во время работы на Ижорском заводе

Происшествие расследуется совместными усилиями Госинспекции труда и Следственного комитета.

Государственная инспекция труда обнародовала обстоятельства произошедшего накануне на Ижорском заводе в Санкт-Петербурге, где рабочий-китаец сорока трех лет пострадал при проведении очистных работ. Сообщается, что сотрудник занимался удалением ржавчины с металлических балок, когда при подъеме одной из них оборвалась подвеска, зацепившая лицо работника.

Заместитель начальника трудовой инспекции Санкт-Петербурга Ольга Казанская назвала возможной причиной происшествия недостаточную организацию производственного процесса, выразившуюся в привлечении неквалифицированных специалистов к выполнению сложных операций подъема и транспортировки грузов.

Дополнительно выявлены серьезные нарушения техники безопасности: груз передвигался над зонами нахождения персонала, отсутствовал руководитель, ответственный за безопасность проводимых работ, а перед выполнением манипуляций не была обеспечена надежность фиксации груза.

Происшествие расследуется совместными усилиями Госинспекции труда и Следственного комитета, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

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Фото: Государственная инспекция труда в Петербурге