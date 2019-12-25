В Петербурге Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по защите прав потребителей

Запуск "горячей линии" состоится в преддверии Всемирного дня прав потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу открывает "горячую линию" по защите прав потребителей. Консультации можно будет получить с 10 по 21 марта.

Запуск "горячей линии" состоится в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта. Часы работы – по будням с 10:00 до 17:00. Звонить необходимо в Единый консультационный центр ведомства по телефону: 8 (800) 555-49-43, а также в Отдел защиты прав потребителей управления (8 (812) 764-02-34) и Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти" (8 (812) 679-67-07).

Кроме того, направить обращение в адрес управления получится в виде электронного документа через форму "Прием обращений граждан" на официальном сайте или на почтовый адрес: 191025, улица Стремянная, 19.

Помните: Ваши права – это ваша защита. Не оставайтесь в стороне, задавайте вопросы и получайте квалифицированную помощь! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Фото: Piter.TV