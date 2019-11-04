В Петербурге и Ленобласти заработала "горячая линия" по вопросам детского отдыха

В период с 12 по 23 мая 2025 года специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся детского отдыха и детских товаров.

С 12 мая 2025 года в Санкт-Петербург и Ленобласти открывается тематическая "горячая линия" по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

В период с 12 по 23 мая 2025 года специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, помогут в оформлении претензии в адрес продавца, дадут рекомендации как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребенка в детский лагерь.

Задать интересующие вопросы, сообщить о нарушениях, внести предложения и пожелания можно в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный на территории РФ).

Специалисты отдела надзора за питанием населения и за продукцией в обороте Управления: 8 (812) 323-25-17.

Специалисты отдела санитарного надзора Управления: 8 (812) 764-02-46

Отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области": 8 (812) 570-60-04.

Фото: Piter.tv