Названы населенные пункты Ленобласти, в которых обнаружили новые случаи коронавируса

За последние сутки зарегистрировали 82 случая.

Оперативный штаб Ленобласти по борьбе с коронавирусом сообщил о том, в каких населенных пунктах были зарегистрированы новые случаи коронавируса.

Больше всего заболевших во Всеволожске (11 человек), Гатчине (9), Выборге (6) и Сланцах (4). По 3 случая выявили в Разметелево, Дубровке, Кингисеппе, Кириши, По 2 случая ― в Кудрово, поселке им.Морозова, Кировске, Мге, Тосно, Никольском Тосненского района.

По 1 человеку заболели в Прологах, Местаново, Рабитицах (Волосовский район), Янино-1, Сертолово, Старой, Мяглово, Хапо-Ое, Таврах, Хиврости (Всеволожский район), Перово, Гаврилово, Сиверском, Сяськелево, Глажево, Синявино, Свирьстрое, Русско-Высоцком, Лебяжье, Кузнечном, Суходольском, СНТ Содружество, Тихвине и Тельмана.

За весь период COVID-19 в Ленобласти заразились 8565 человек.

Фото: Piter.TV





