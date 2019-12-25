В Кронштадте открылся музей в бетонно-железном капонире на форте “Риф”

В Кронштадте прошло торжественное открытие музея в бетонно-железном капонире на форте “Риф”. Сотни лет уникальный объект культурного наследия России скрывался под земляной обсыпкой. Но сейчас заброшенной постройке вернули исторический вид.

Летом прошлого года начались восстановительные работы капонира. Реставрировать фасад исторического памятника не пришлось. Песок играл роль купола и защищал капонир от внешних повреждений. Латать вмятины от снаряда тоже не стали. По словам сотрудников - это память о боевых опытах конца 19 века.

Уникальна и новаторская схема строительства стен и свода капонира.

Конструкция капонира уникальна: использована не толстая проволока, а большая клетчатая структура из уголков и полос. Поэтому сооружение получило оригинальный полосатый вид. Станислав Воробьёв, исследователь истории Кронштадской крепости

В интерьерах помещения располагается тематическая выставка. На ней можно увидеть чугунные гранаты, полевые пушки. 20 бронзовых орудий помещаются всего в пяти квадратных метров каземата. Для удобства управления огнём здесь даже провели специальные провода. Но такой способ оказался не удобен для стрельбы.

Подобных капорниров больше не сооружали. На форте "Риф" - единственный экзепляр в истории фортификационных сооружений. Боевая техника 110 лет тоже была под толстым слоем земли. Благодаря саркофагу орудия сохранили идеальное состояние.

Для этого сооружения сейчас важна консервация, чтобы не было разрушения на открытом воздухе. Нам нужно будет обработать металл, кирпич, высушить бетон. К реставрационным работам планируем приступить осенью. Кирилл Коробов, руководитель проекта форт "Риф"

Если раньше в бетонно-железном капорнире располагали орудия и вели стрельбу вдоль рвов. То сейчас уникальные находки форта - возможность получить новые знания о технике обороны 19 века. Познакомиться с ценным объектом культурного наследия могут гости из разных уголков страны на острове Котлин. Музей работает в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни - с 11:00 до 22:00. Подробннее на сайте форт "Риф".

Автор: Анна Пенькова



