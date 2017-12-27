Девушки разделись в соцсетях с хэштегом #этонеповодубить в поддержку Татьяны Стразовой

Больше тысячи девушек встали на защиту убитой студентки из Москвы.

После зверского убийства студентки ВШЭ Татьяны Стразовой, которую общество обвинило в собственной смерти из-за того, что у нее были размещены фотографии в белье, в интернете начал набирать силу флешмоб #ЭтоНеПоводУбить.

Что значит #этонеповодубить

Девушки всей России были возмущены осуждением убитой и заявили, что вызывающие фотографии или отказ в симпатии служит поводом для такого страшного преступления. На данный момент количество публикаций по запросу насчитывает 1888 штук.

Девушки выкладывают фотографии в белье, без белья, в купальниках, в провокационных позах и пытаются объяснить людям, что никому не давали право убивать. Некоторые призывают парней выучить слово "нет" и начать его уважать.

Когда такое случается, то все придумывают кучу причин, почему это случилось именно с жертвой. "а нечего было выкладывать такие фотки! а нечего было с ним жить! а нечего было делать то и это!". потому что очень страшно признавать, что единого алгоритма поведения в этом мире не существует. НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ ЭТОГО ДЕРЬМА. ты можешь одевать платья в пол, но люди все равно найдут что-то, что в тебе заставило убийцу и насильника совершить преступление. и виновата будешь только ты, а не убийца! water_saint

Те с кем не происходило подобное, легко кричать "сама виновата". Выставляешь фотки в белье - ты виновата; выпила на вечеринке- ты виновата; носишь короткую юбку- ВИНОВАТА! Думаю дальше может не продолжать. Что-то легко соблазнить современного мужчину. Я никому не пожелаю, чтоб с кем-то произошло такое, но давайте быть более понимающими, добрее и помогать друг другу. И я хочу чтобы все запомнили НЕТ это значит НЕТ. Сама не раз сталкивалась с парнями, которые хотят познакомится и на ответ "нет" они продолжали приставать. Ребят, это ужасно. llina.mi

Флешмоб #этонеповодубить: новые фото

Когда уже люди поймут, что виновата не девушка, а тот человек, который решил, что имеет право на ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ. Который просто взял и убил, а потом написал красивый стишочек о своих страданиях.



feminastia





Он убил ее из-за того, что ему не хватило смелости и терпения выбраться из френдзоны!!! Разве это нормально?! Прочитав эту историю, я обвинила парня в содеянном и назвала психом. Но многие встали на его защиту оправдывая его следующим образом: •девушка сама виновата, нечего с друзьями жить в одной квартире; •полюбила бы его и была бы жива; •не надо было вести себя непристойно; •минус проститутка АЛЛО, вы сами-то понимаете, ч т о в ы г о в о р и т е?! Что за абсурд?! То есть вы считаете, что девушка виновата в том, что псих убил и изнасиловал ее труп?! То есть она должна была через нехочу любить его?! То есть ей нельзя было выпить алкоголь с друзьями, выложить фото в купальнике и т д?!

Если это прочли люди, оправдывающие убийцу-психопата, то представьте вместо девушки свою маму/сестру/ себя!!!

elizabeth_vlsv





Делать виноватой жертву насилия, а не самого насильника = оправдание насилия = добро на подобные действия.

Вы даёте на подобные действия добро? Если да, то поздравляю, у вас проблемы с головой. Мы должны понять, что насилию нет места в обществе. И мы не должны переваливать вину на жертву, выискивая в ее поведении какую-то провокацию.

valia._.valia⠀

В школе за пару месяцев до выпускного дня мне врезал по лицу парень, и подарил мне перелом челюсти со смещением. Два месяца я лежала в больнице и кушала с закрытым ртом через трубочку.

Причиной удара был ответ на мою пощечину.

Моя пощечина была ответом на обезьянье поведение.

Шла я на каблуках по асфальту, и каблук попал в яму, благодаря чему я вывернула ногу и пошатнулась, что в его глазах показалось очень смешным , и сопроводилось словами "ха-ха, проститутка!" Сейчас мудро было бы просто молча пойти дальше, но в пятнадцатилетней девчонке амбиции так и рвались наружу.

Если вкратце, то его родители договорились с моими, с полицией, и он откупился деньгами, чем я была и есть до сих пор недовольна. Ему было 13, и за свой дикий поступок он должен был ответить по закону. А сегодня, я предполагаю, что он избивает без угрызений совести любого, кого сочтёт нужным.

Так вот этот хештег сверху посвящён девушке, которую зверски убил и изнасиловал парень, потому что просто захотел, ведь она не ответила взаимностью на его чувства. Впоследствии СМИ публикуют заголовки «Девушка сама провоцировала парня полуобнаженными фото в соцсетях»

Эта новость рвёт меня на части изнутри.

Как вы считаете , это повод убить ?

alohahaloha

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 января. Студент МГТУ им. Баумана 19-летний Артем убил, а потом несколько раз изнасиловал свою соседку Татьяну, в которую был влюблен долгое время. О своих действиях он написал в прощальном письме, опубликованном в соцсетях. Студент рассказал, что давно планировал ее убить, но после случившегося осознал что сделал и решил покончить с собой, чтобы не попасть в тюрьму или психбольницу.

Фото: Instagram