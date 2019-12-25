Стала известна программа завершающей недели фестиваля White Night Startup

В последний день фестиваля команды представят свои стартапы.

В Петербурге началась завершающая неделя фестиваля позитивного предпринимательства, технологий и стартапов "White Night Startup". Рассказываем, какие мероприятия запланировали в ближайшие 5 дней.

Фестиваль организован таким образом, что каждый будний день посвящен определенной теме: экологии, здоровью, образованию, карьере, стартапам.

В понедельник, 4 октября, в 16:00 начнется баттл "Образование не будет прежним: PROвзгляд".

Во вторник, 5 октября, эксперты обсудят тему "Как учат экологическому мышлению в корпорациях, школах и среди граждан?" за круглым столом. Дискуссия пройдет в 10 часов в пространстве "Толстой" на Аптекарской набережной, 18.

В среду в "Точке кипения ПромТехДизайн" в 11:00 стартует сессия "Рабочие профессии. Новые подходы к образованию и карьере". Она организована совместно с HeadHunter.

В четверг, 7 октября, в 10:30 состоится круглый стол "Новые тенденции в мировом здравоохранении и медицинском образовании" в Медико-техническом колледже ФМБА.

Желающих посетить мероприятия просят заранее зарегистрироваться на Timapad. На офлайн-мероприятии может находиться одновременно не более 75 человек.

В рамках фестиваля White Night Startup уже в пятый раз проходит конкурс лучших стартапов "HOLY STARTUP..!" по направлениям, представленным секциями деловой программы. В финале, который пройдет 8-го октября, сразятся 10 проектов. В этом году мы организаторы выбрали формат "прожарки" стартапов для их представления. Профессиональные комики будут задавать каверзные вопросы и тем самым усложнять задачу тем, кто представляет свой проект. Вести баттл будет стендап-комик Игорь Меерсон.

Мероприятие пройдет в баре на Университетской набережной, 25. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Актуальная информация, программа фестиваля и форма регистрации – на сайте и в соц.сетях проекта: ВКонтакте, Facebook, Instagram.

Фестиваль позитивного предпринимательства, технологий и стартапов "White Night Startup" начался в Петербурге 9-го сентября. Программа включает в себя 22 мероприятия с 70 участниками.

Фото: ВКонтакте / White Night Startup