Спектакль "Фальшивая нота"

Постановку покажут 30 мая в Театре им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Всемирно известный дирижер, который только что завершил концерт в Женевской филармонии, вернулся в гримерку в плохом расположении духа. Ему не нравится оркестр, все его раздражают. Неожиданно к музыканту врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф. Эта роковая встреча полностью изменит жизнь дирижера. Это поединок двух характеров, это дуэль двух личностей, это напряжение! Вас ждет непредсказуемая детективная развязка...

Фото: lensov-theatre.spb.ru