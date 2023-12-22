Спектакль "Фальшивая нота"

Всемирно известный дирижер, который только что завершил концерт в Женевской филармонии, вернулся в гримерку в плохом расположении духа. Ему не нравится оркестр, все его раздражают. Неожиданно к музыканту врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф. Эта роковая встреча полностью изменит жизнь дирижера. Это поединок двух характеров, это дуэль двух личностей, это напряжение! Вас ждет непредсказуемая детективная развязка...
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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