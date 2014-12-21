Этнический фестиваль "Музыки мира" в Парадном дворе Шереметевского дворца

Для зрителей старше 3 лет.

Фестиваль "Музыки мира" — ежегодный проект Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, представляющий петербуржцам и гостям города богатую музыкальную культуру республик и регионов России и ближнего зарубежья в многонациональной Северной столице. Фестиваль проходит с 2016 года.

X юбилейный этнический фестиваль "Музыки мира" пройдет 3 августа в Парадном дворе Шереметевского дворца. Десятый год подряд фестиваль собирает музыкантов из разных регионов России. Этно-джаз, этно-рок, фьюжн, электроника, эмбиент, народные музыкальные инструменты создадут особую атмосферу под открытым небом в самом центре Петербурга. В 2025 году в фокусе внимания организаторов фестиваля история и музыкальные традиции одного из самых загадочных народов земного шара цыган, жизнь которых окутана тайной и бесчисленными мифами. В программе будут представлены русская, балканская, цыганская, еврейская традиции, индийский эмбиент, этно-фьюжн, отзвуки карело-финского фольклора, португальское фаду, элементы электронной музыки, авторские песни на греческом и испанском языках.

На фестивале выступят: фолк-группа "Отава Ё", чье выступление это всегда шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством; московский проект мэтра русского фолка Сергея Старостина "Отцы и дети" с участием контрабасиста-импровизатора Владимира Волкова, собирательницы русского традиционного пения Таисии Краснопевцевой и виолончелиста Андрея Березина; коллектив Acid Hacid, каждое выступление которых похоже на карнавальное шоу с самобытной эстетикой и глубинным погружением в народную музыку, полную зажигательных мелодий и умопомрачительных ритмов; певица Анна Гофман, исполняющая песни на ладино – языке испанских евреев-сефардов, армянском, фарси, а также авторские песни на русском, испанском и греческом языках; джаз-эмбиент команда с индийским колоритом ZaINDIveli и другие музыканты.

Также в программе фестиваля мастер-классы, лекции, творческие встречи с музыкантами и мастерами музыкальных инструментов и экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Музыки мира"