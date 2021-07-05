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Эстония закроет пункт пропуска в Нарве на майские праздники
Сегодня, 19:10
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Эстония закроет пункт пропуска в Нарве на майские праздники

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Это будет сделано из соображений национальной безопасности.

Эстонские власти полностью перекроют пункт пропуска в Нарве с 30 апреля по 2 мая. Об этом со ссылкой на неопубликованный документ рассказали в "Фонтанке".

В постановлении указывается, что государственная граница через пункт пропуска "Нарва-1" будет закрыта "в интересах национальной безопасности". В период майских праздников на пункте будут присутствовать дополнительные наряды полиции, чтобы пресечь возможное миграционное давление.

Ранее мы писали, что вертолет санавиации Петербурга совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя.

Фото: PxHere

Теги: майские праздники, нарва, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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