Эстония закроет пункт пропуска в Нарве на майские праздники

Это будет сделано из соображений национальной безопасности.

Эстонские власти полностью перекроют пункт пропуска в Нарве с 30 апреля по 2 мая. Об этом со ссылкой на неопубликованный документ рассказали в "Фонтанке".

В постановлении указывается, что государственная граница через пункт пропуска "Нарва-1" будет закрыта "в интересах национальной безопасности". В период майских праздников на пункте будут присутствовать дополнительные наряды полиции, чтобы пресечь возможное миграционное давление.

Ранее мы писали, что вертолет санавиации Петербурга совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя.

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