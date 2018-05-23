Электробус КамАЗ повторно протестируют в Петербурге

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, электробус прошел успешные испытания в "Пассажиравтотрансе", после которых производитель учел рекомендации и улучшил безопасность и комфорт транспортного средства.

Процесс электрификации общественного транспорта продолжается в Петербурге. Директор по пассажирскому транспорту ПАО "КамАЗ" Руслан Козадаев передал ключи от электробуса большого класса КамАЗ-6282 генеральному директору СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрею Лызину. Церемонию посетил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, который осмотрел производственные мощности предприятия и испытал новую модель электробуса за рулем.

Ранее, в марте, губернатор Петербурга Александр Беглов ознакомился с презентацией электробуса с функцией ночной зарядки и провел первые испытания модели. Тестовая эксплуатация экологически чистого транспорта продлится еще месяц, после чего специалисты оценят результаты и примут решение о дальнейшем использовании.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, электробус прошел успешные испытания в "Пассажиравтотрансе", после которых производитель учел рекомендации и улучшил безопасность и комфорт транспортного средства. Сейчас электробус вернулся на финальные тесты, чтобы определить его пригодность для серийной закупки и обслуживания маршрутов Санкт-Петербурга.

Поляков также подчеркнул, что город активно развивает сеть электробусов, строя новый автобусный парк на Ржевке. Первая очередь проекта позволит обслуживать около 100 машин. При завершении строительства нового парка и с учетом текущих возможностей, количество экологически чистых транспортных средств в общем парке "Пассажиравтотранса" достигнет 450-460 единиц из двух тысяч машин. Эти меры способствуют сохранению чистоты окружающей среды в городе.

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Фото: Правительство Петербурга (архив)