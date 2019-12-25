Эксперты сравнили отношение россиян к футбольной и хоккейной сборным

Эксперты обратили внимание на то, что к игре сборной России по футболу граждане куда более лояльны.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что россияне воспринимают успехи хоккеистов как должное, а к футболистам относятся более снисходительно. За любые небольшие достижения сборной Черчесова фанаты "громко ликуют и бросают в воздух чепчики".

Все знают, как важна поддержка для спортсменов. Не зря ведь обваливаются сайты в день продажи абонементов, перекупаются билеты с тройной наценкой – цель фанатов не развлечься, а поддержать любимую команду. говорится в сообщении.

Эксперты считают несправедливым, что после проигрыша хоккеистов в матче против Канады многие стали критиковать спортсменов. При этом на их счету очень много заслуг, например, в 2021 году в Евротуре они одержали 10 побед подряд в рамках турнира.

Фото: Международная федерация хоккея на льду