В Ленобласти открыли новый экологический маршрут "Долина реки Выбья и Лужская губа"

Общая протяженность маршрута "Долина реки Выбья и Лужская губа" – 4,3 км.

На территории Кургальского заказника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новый экологический маршрут "Долина реки Выбья и Лужская губа". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона прошел по маршруту, послушал шум прибоя на площадке "Рупор", тишину – в камышовой беседке, осмотрел окрестности заказника с высоты центральной смотровой вышки.

В 2022 году в 47 регионе планируется открытие еще 6 экомаршрутов, к концу 2023 года в регионе появятся 47 экотроп.

Общая протяженность маршрута "Долина реки Выбья и Лужская губа" – 4,3 км. На маршруте кроме традиционных дорожек, мостов, лестниц, площадок для отдыха размещены уникальные объекты: павильон для усиления звука плеска волн и шума ветра "Рупор", камышовая "Комната тишины", где вместо потолка – открытое неба, 8-метровая смотровая вышка "Башня" с укрытием от непогоды и площадкой панорамного обзора.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Видео: пресс-служба правительства Ленобласти