Фильм "Джейн глазами Шарлотты": о главном, но без спойлеров

В России стартовал показ фильма "Джейн глазами Шарлотты" режиссерки Шарлотты Генсбур. Мировая премьера состоялась еще год назад, но в РФ компания Arthouse привезла картину только сейчас.

Тонкий и наполненный рефлексией взгляд Генсбур на свою маму-икону стиля, актрису и певицу,музу Сержа Генсбура — Джейн Биркин. В наибольшей степени эта картина является для режиссерки необыкновенным методом побеседовать с матерью и выразить ей свою любовь. Piter.tv публикует свой взгляд на документально-биографическую драму.

По сюжету Шарлотта и Джейн посещают знакомые места для из семьи и ведут диалог о материнстве, воспитании детей, одиночестве, принятии себя и своего тела и скоротечности. Шарлотта трепетно изучает маму, её чувства и мысли. Она пытается вновь нащупать, принять и осознавать ту связь с матерью, от которой некоторые из нас так стремятся избавиться, но которая чаще всего так или иначе остается.

В кадре находятся обе женщины, но, чтобы приблизиться, Шарлотта сама берет в руки 8-миллимитровую пленочную камеру, снимая Джейн на берегу моря и в кровати, разглядывая чрезвычайно близко её лицо и руки, как это делала 35 годов назад Аньес Варда, пытавшаяся разгадать душу Джейн. Их разговоры касаются разных тем, даже самых болезненных. Только в этих интимных беседах как будто случайно приоткрываются некоторые важные детали и факты биографии, делая портрет героини объемнее, но не обнажая ее полностью. Так, от обсуждения бессонницы мать и дочь переходят к здоровью, от здоровья к отношениям с мужчинами, все шире приоткрывая её душу.



Фильм Шарлотты Генсбур отличается своей глубиной и проницательностью: он не просто запечатлевает образ Джейн, но и показывает неразрывную связь между матерью и дочерью. В конце Джейн сказала: "Чем больше на тебя смотрю, тем больше люблю".

Текст: Алина Клинникова для Piter.tv

Фото: Beat Festival

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