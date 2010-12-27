По следам императоров: в каких дворцах и особняках Петербурга получится красивая фотосессия

Piter.tv приготовил подборку самых красивых мест для фотосессий в культурной столице.

Каждая девушка хочет почувствовать себя принцессой и пройтись в красивом платье по позолоченным залам или подняться с длинным подолом по красной ковровой дорожке, которая застилает величественную лестницу дворца. Чтобы такой момент остался не только в памяти, петербуржцы и гости города находятся в поисках самых красивых локаций для фотосессий. Специально для вас Piter.tv собрал в одном материале необычные и живописные интерьеры культурной столицы. Они подойдут как для обычной, так и для торжественной свадебной фотосъемки.

1. Дом архитектора (Особняк Половцева).

Особняк в стиле классицизма относится к памятникам культурного наследия. Его построил в 1835-1836 годах знаменитый архитектор Александр Пель для князя Сергея Гагарина. В 1858 году его перестроил архитектор Федор Эппингер. В здании можно найти большое количество экспозиций на любой вкус: Дубовый зал с камином из мрамора, белоснежная парадная лестница с изящной лепниной, Зеленая гостиная с росписью и ангелочками в золоте, а также самый великий Бронзовый зал, детали которого можно изучать бесконечно.

Адрес: Большая Морская улица, 52

2. Юсуповский дворец.

Дворец считается одним из самых известных и загадочных памятников культуры Петербурга. В распоряжении посетителей есть два этажа. В дворце присутствует шикарная парадная лестница с ювелирной лепниной и колоннами, а в самом центре весит люстра невероятных размеров люстра. Отличные фотографии могут получиться в Гобеленовой гостиной с деревянными панелями резьбой. Особое предпочтения молодожены отдают театральному залу с царской ложей и позолотой. Отметим, что локация доступна для фотосъемки с октября по май по предварительной записи.

Адрес: наб. реки Мойки, 94

3. Владимирский дворец (Дом Ученых)

Менее известный для фотосессий памятник архитектуры, который был построен в 1872 году. Если вы хотите фотографии, которые будут у единиц, то вам определенно стоит рассмотреть дворец, выполненный в венецианском стиле. Внутри вас ждет большое количество интерьеров, начиная от белоснежной парадной лестницы, заканчивая дубовым и концертным залом. Комнаты дворца украшает богатейшие коллекции живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Адрес: Дворцовая набережная, 26

4. Особняк Кельха ( Дом Юриста)

Одним из самых примечательных памятников культурного наследия Петербурга является особняк Кельха, который также называют Домом юриста. Это уникальное строение на улице Чайковского принадлежало одному из самых богатых баронов времен Российской империи. Было частично разрушено фугасной бомбой. Его реставрируют и по сей день. Однако сохранились интерьеры замка, которые имеют сложную структуру и сочетают в себе несколько стилей. Там можно встретить и готику, и ренессанс, и изящный рококо.

Адрес: ул. Чайковского, 28

5. Павловский дворец

Величественное сооружение находится недалеко от города Пушкина. Для посещения дворца не требуется предварительная запись. Там вас будут ждать покои императора, Египетский и Парадный вестибюль, а также просторный танцевальный зал, Картинная галерея и Бибилиотека. Стоит отметить, что снаружи около дворца в тепло время года можно также найти множество красивых экспозиций.

Фото: ВКонтакте