Мужчина умер на трассе "Кола" после жалобы на боль в сердце

Водитель потерял управление, и машина упала в яму.

На трассе "Кола" 1 ноября погиб водитель. Мужчине стало плохо во время движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

ДТП произошло в 12 часов на 60 км трассы "Кола" около поселка Приладожский. Водитель "Фольксвагена" съехал в кювет и опрокинулся на крышу в канаве со сточной водой. По словам пассажирки, мужчина пожаловался на боль в сердце, а затем потерял сознание.

74-летний владелец авто скончался на месте происшествия. Его жена не пострадал. Полиция проводит проверку.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"