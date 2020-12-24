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Мужчина умер на трассе "Кола" после жалобы на боль в сердце
Сегодня, 19:16
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Мужчина умер на трассе "Кола" после жалобы на боль в сердце

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Водитель потерял управление, и машина упала в яму.

На трассе "Кола" 1 ноября погиб водитель. Мужчине стало плохо во время движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

ДТП произошло в 12 часов на 60 км трассы "Кола" около поселка Приладожский. Водитель "Фольксвагена" съехал в кювет и опрокинулся на крышу в канаве со сточной водой. По словам пассажирки, мужчина пожаловался на боль в сердце, а затем потерял сознание.

74-летний  владелец авто скончался на месте происшествия. Его жена не пострадал. Полиция проводит проверку.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дтп, кювет, трасса кола
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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