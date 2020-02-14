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В ДТП на Дальневосточном пострадали две иномарки и дорожный знак

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Также осталось помятым дорожное ограждение и оборванными – линии электропередач.

Утром 14 февраля на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Крыленко произошло ДТП. "Фольксваген Поло" и внедорожник "Школа" столкнулись на перекрестке, вылетев на пешеходную зону.

В результате аварийной "парковки" белая иномарка врезалась в дорожный знак, из-за чего тот согнулся почти до земли, а черная легковушка сломала ограждения. Отмечается, что из-за аварии оказались оборванными линии электропередач. На место уже прибыли медики и пожарные, но о пострадавших нет точной информации.

Видео: на КАД столкнулись Hyundai и Volga Siber.

Видео: Piter.TV

Теги: врезался в ограждение, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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