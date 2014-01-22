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С 21 марта в Кронштадте закроют движение по улице Александра Попова
Сегодня, 10:57
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С 21 марта в Кронштадте закроют движение по улице Александра Попова

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Пройдут работы по строительству водопроводной сети.

В Кронштадтском районе с 21 марта вводятся дорожные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили 19 марта в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 30 марта в связи с работами по строительству водопроводной сети закроется проезд по улице Александра Попова в Кронштадте от проспекта Ленина до Посадской улицы. 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные ограничения вводятся в Московском и Приморском районах Петербурга с 18 и 19 марта. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: дорожные ограничения, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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