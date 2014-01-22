С 21 марта в Кронштадте закроют движение по улице Александра Попова

Пройдут работы по строительству водопроводной сети.

В Кронштадтском районе с 21 марта вводятся дорожные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили 19 марта в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 30 марта в связи с работами по строительству водопроводной сети закроется проезд по улице Александра Попова в Кронштадте от проспекта Ленина до Посадской улицы.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные ограничения вводятся в Московском и Приморском районах Петербурга с 18 и 19 марта.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга