Спектакль "Дорогой мистер Смит"

Постановку покажут 12 августа в "Приюте комедианта". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Джуди Эббот выросла в приюте без надежды на перспективы в жизни. Но однажды героиня получает шанс изменить свою судьбу. Девушке выдают стипендию на обучение в престижном колледже. Это был подарок от анонимного благотворителя. Но есть небольшая условность: за деньги на обучение девушка должна писать тайному покровителю подробные письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит.

Джуди соблюдает соглашение и регулярно пишет письма, в которых с удовольствием описывает яркие события из жизни. Но однажды желание узнать, кто же скрывается по ту сторону переписки, становится очень большим...

Фото: Приют комедианта