Спектакль "Дикарь"

Постановку покажут 24 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Это спектакль о развитии цивилизации и естественном человеке. Испанский поэт и драматург Алехандро Касона задался вопросом: а так ли благотворны дары цивилизации для человеческой души? Это история об испанском Маугли, который вырос в горах, вдали от соблазнов. Юноша влюбился в прекрасную девушку из урбанистического мира. К чему приведет это столкновение двух миров?

Премьера состоялась 14 мая 2014 года. На сцену выйдут: Георгий Неусыпов, Евгений Александров, Вячеслав Семенов, Елена Зубович, Михаил Бондарук, Виктория Заболотная, Наталья Бобровничая, Ольга Пикало, Андрей Соловьёв, Вячеслав Семёнов, Наталия Зубкова, Анастасия Славина, Алёна Леонтьева, Иван Байдык, Анастасия Гладкая-Клевакина, Денис Гладкий-Клевакин.

Фото: Буфф (сайт)