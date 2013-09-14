Девятилетняя школьница получила травму во время перемены на севере Петербурга

Одноклассница девочки схватила ее и бросила на пол приемом дзюдо.

Начальник отдела образования администрации Калининского района Петербурга Андрей Протасов прокомментировал "Петербургскому дневнику" инцидент с 9-летней школьницей, получившей травму во время перемены.

По данным пресс-службы городской прокуратуры, пострадавшей оказалась ученица третьего класса. Установлено, что 18 декабря 2023 года малолетняя осталась на перемене в школе без присмотра. Одноклассница девочки схватила ее и бросила на пол приемом дзюдо. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ей диагностирован компрессионный перелом позвонков.

В ходе проверки выяснилось, что должностные лица образовательного учреждения не приняли меры для предотвращения такого поведения со стороны одноклассников и не обеспечили безопасность учащейся во время перемены.

Малолетняя была вынуждена прервать тренировочный процесс по плаванию, до настоящего времени полностью не восстановилась от полученной травмы. Инцидент также повлиял на морально-нравственное состояние ребенка, девочка стала менее общительной, ей категорически нельзя прыгать и падать, что влечет за собой негативное влияние на социальную жизнь. Прокурор Калининского района предъявил иск к образовательному учреждению о взыскании морального вреда, причиненного ребенку, в размере 300 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Протасов подтвердил, что инцидент действительно имел место. Сейчас администрация района разбирается в случившемся.

Фото: Piter.TV