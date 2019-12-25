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Детскую площадку на Дибуновской улице перенесут из-за соседства с теплосетями
Сегодня, 12:29
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nadezhda_sib

Детскую площадку на Дибуновской улице перенесут из-за соседства с теплосетями

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В случае прорыва трубы это может представлять опасность для детей.

Детскую площадку во дворе дома №50 на Дибуновской улице придется перенести в другое место из-за соседства с тепловой сетью "ТЭК СПб". Ситуацию пришлось разрешать через суд, рассказала пресс-служба предприятия.

Иск был подан к ООО "Управляющая компания "Развитие недвижимости". Нарушение охранной зоны тепловой сети на придомовой территории специалисты ТЭКа выявили еще в сентябре 2019-го года. Требование компании о вынесе детской площадки с зоны УК проигнорировала, после чего пришлось обратиться в суд. 

Ранее аналогичная ситуация произошла с площадкой у дома №32 по Заневскому проспекту. Всего на контроле предприятия остаются 23 детских и спортивных площадки, которые находятся в опасной близости от трубопроводов.

Возводить какие-либо постройки, парковки, свалки, детские площадки и склады в охранной зоне инженерных сетей категорически запрещено. В случае дефекта может возникнуть угроза для здоровья и жизни людей. 

Фото: Piter.TV

Теги: детская площадка, суд, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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