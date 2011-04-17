В подвале на Рижской улице нашли малышей

Мать оставила детей одних, пока была на работе.

В Адмиралтейском районе дети в течение нескольких часов находились одни в подвале. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 6 июня.

Накануне трех детей в возрасте один год, четыре года и пять лет нашли в подвале дома № 44 по Рижской улице. Мама оставила их одних, пока находилась на работе. Известно, что женщина является уроженкой одной из среднеазиатских стран, до переезда в Петербург жила в Самаре.

Малышей отправили на осмотр к медикам. На мать составили протокол по статье о неисполнении родительских прав. Теперь семьей займутся органы опеки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге маленькая девочка выжила после падения из окна пятого этажа.

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