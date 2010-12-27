Культ личности: металлисты подарили Путину на день рождения альбом с песнями о Донбассе и пропаганде

Альбом новгородской треш-метал группы "Изгарь" вышел в день рождения главы государства.

Если и не национальный праздник, то точно главный инфоповод новой недели - свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин. Ленты российских СМИ пестрят заголовками о подарках, которые общественники/спортсмены/артисты из разных регионов презентовали главе государства на 67-летие. Здесь и кимоно от липецких дзюдоистов, и авторский набор упражнений для утренней зарядки от фитнес-тренера из Петербурга, и масса других странных вещей (большинство из которых вряд ли когда-либо дойдут до Владимира Путина). Впрочем, один из творческих подарков ускользнул от внимания крупных федеральных изданий - и это подарок с ярко выраженным северо-западным акцентом.

Новгородская треш-метал группа "Изгарь" посвятила дню рождения Владимира Путина дебютный альбом "Культ личности". Релиз вышел именно 7 октября, и разгадать его основной месседж не трудно. Пластинка состоит из композиций в жанре groove/thrash-metal, посвященных актуальным политическим и социальным проблемам страны. Среди тем для лирики война на Донбассе и телепропаганда, экономический кризис и проблемы "суверенной демократии", эпизоды из биографий действующих российских политиков.

Канал Piter.TV пообщался с лидером группы Александром Кобяковым. По словам автора "Культа личности", фабула альбома представляет собой хронологию событий новейшей истории России.

Альбом под названием "Культ личности" выходит в день рождения президента. Совпадение? Конечно, дата выбрана осознанно. Мы изначально хотели рассмотреть общее явление через частный его пример. Поэтому вся фабула альбома представляет собой хронологию событий новейшей истории России. Разумеется в этой истории пусть и неназванными живут всё её персонажи, как и ныне живые, так и уже умершие. Поэтому выбор даты релиза был для нас очевиден. Очень много актуальных тем - пропаганда, война на Донбассе, выборы. Почему так много политики? Политики много, потому что политический феномен – центральная тема альбома. Я не вижу смысла в эпоху соцсетей выпускать релизы, не являющиеся целостными произведениями. Такое единое полотно мы и попытались создать. Я не согласен с тем, что искусство должно быть вне политики. Нельзя создавать искусственные ограничения для автора. Политика – неотъемлемая часть жизни. И в культуре она тоже имеет право на существование. Расскажи историю трека "Прокляты и забыты". "Там где тлеет огонь революций, пробуждается сепаратизм" - это про войну на Донбассе или кавказские конфликты? Я уже сказал, что частично фабула альбома изначально выстраивалась в виде хроники событий. Одним из важнейших среди них была Чеченская война, которую в таком формате невозможно было обойти вниманием. Текст писался в 2012-2013 годах. А потом началась война на Донбассе и трек зазвучал по-новому. Я несколько скорректировал текст и песня превратилась в то, что она представляет собой сейчас. Если говорить о музыке, то что это в плане жанра, на кого ориентировались, довольны ли звуком? Если я скажу, на кого мы ориентировались, возможно, мало кто поверит. Но если детально проанализировать треки, можно найти очевидное влияние американских groove и hardcore групп Pro-pain, Hatebreed, бразильских трешеров Korzus, немного Megadeth. Мы долго работали над звуком. И на данном этапе мы добились наилучшего результата. В целом, кому порекомендуешь этот альбом к прослушиванию? Я бы хотел, чтобы наш альбом послушали люди, которые давно ждут рок-музыки на русском с нормальными текстами. К сожалению, уже достаточно давно наши любители рока с завистью смотрят на успехи отечественного хип-хопа, при этом утешая себя тем, что "в роке-то хотя бы тексты хорошие". К сожалению, на самом деле реперы давно по качеству текстов ушли далеко в отрыв. Ну и просто всем любителям бодрого тяжеляка должно быть небезынтересно.

Отметим, что "Культ личности" стал дебютным полноформатным альбомом "Изгари". Группа из Великого Новгорода существует с 2010 года.