  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дело о ДТП на Невском с двумя пострадавшими направили в суд
Сегодня, 9:56
45
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дело о ДТП на Невском с двумя пострадавшими направили в суд

0 0

Молодой человек не остановился, несмотря на то, что ему горел запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинение в отношении молодого человека, который сбил двух девушек на переходе на Невском проспекте. Подруги переходили дорогу по "зебре" 24 сентября 2021 года.

По версии следствия, 23-летний молодой человек ехал по проспекту со скоростью около 76 км/ч. Его машина была технически исправна. Водитель выехал на полосу, которая предназначена для движения маршрутных транспортных средств. У Елисеевского магазина он продолжил движение на "красный" и сбил двух переходов.

Одна из потерпевших, 1996-го года рождения, получила многочисленные телесные повреждения, в том числе неизгладимое обезображивание лица. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии