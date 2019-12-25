Дело о ДТП на Невском с двумя пострадавшими направили в суд

Молодой человек не остановился, несмотря на то, что ему горел запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинение в отношении молодого человека, который сбил двух девушек на переходе на Невском проспекте. Подруги переходили дорогу по "зебре" 24 сентября 2021 года.

По версии следствия, 23-летний молодой человек ехал по проспекту со скоростью около 76 км/ч. Его машина была технически исправна. Водитель выехал на полосу, которая предназначена для движения маршрутных транспортных средств. У Елисеевского магазина он продолжил движение на "красный" и сбил двух переходов.

Одна из потерпевших, 1996-го года рождения, получила многочисленные телесные повреждения, в том числе неизгладимое обезображивание лица. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб