Эксперт рассказал, что ждет российские банки в ближайшие пару лет

В ближайшие годы Банк России, скорее всего, попытается продать свой пакет в Сбербанке, но когда это произойдет сейчас сказать трудно. Не исключено, что пакет будет продаваться даже не на открытом рынке, а уйдет крупным инвесторам. Такое мнение высказал финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс оздоровления банковского сектора продлится еще несколько лет. По ее словам, за четыре года регулятор сделал большую часть работы и отозвал 350 лицензий, но ближайшие год или два зачистка будет продолжаться. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению финансового аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, ЦБ стремится к укрупнению финансовых организаций, чтобы повысить их устойчивость к внешним и внутренним факторам. Также он отметил, что наблюдается тренд по консолидации рынка.



В Банке России также планируют поднять вопрос о сокращении государственных долей в банковском секторе. Но сначала регулятор собирается завершить активную фазу консолидации банковского рынка и снизить у населения обеспокоенность надежностью отдельных частных банков.



Эксперт считает, что в ближайшие годы, скорее всего, ЦБ попытается продать свой пакет в Сбербанке, но когда это произойдет сказать трудно. Возможно, что пакет будет продаваться даже не на открытом рынке, а уйдет крупным инвесторам.