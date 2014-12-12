В Лужском районе потерпел аварию истребитель МиГ-31

По предварительным данным, члены экипажа выжили.

Истребитель "МиГ-31" потерпел крушение в Лужском районе Ленобласти днем 8 апреля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Западный военный округ. Причиной могла стать техническая неисправность.

Факт хлопка Piter.TV подтвердила очевидец происходящего. По словам Ирины, она выбежала, когда уже произошел громкий хлопок. Инцидент произошел недалеко от поселка Торковичи, но, похоже, что с другой стороны озера Оредеж.

Истребитель упал не на жилой территории. Оба члена экипажа сумели катапультироваться и выжить, сообщила "Бумага" в своем Telegram-канале.

Фото: Википедия / Vitaly V. Kuzmin