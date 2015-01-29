Наряд на Новый год: советы звездного стилиста Лины Дембиковой

Несмотря на то, что 2022 – Год Голубого Водяного Тигра, Лина советует не сходить с ума и выбирать любой цвет, который нравится. Особенно актуальны в этом году яркие насыщенные оттенки – красный, синий или зеленый.

Что надеть на Новый год

Селебрити-стилист, имиджмейкер Лина Дембикова поздравила читателей Piter.TV с наступающим Новым годом и поделилась модными советами по выбору новогоднего наряда. Для празднования можно выбрать как вечерние платья с пайетками, бао и яркими аксессуарами, так и спокойные костюмы постельных оттенков.

Девушкам, несмотря на Год Голубого Водяного Тигра, Лина рекомендует не сходить с ума и выбирать любой цвет, который нравится. Особенно актуальны в этом году яркие насыщенные оттенки. Например, всем полюбился красный. Причем глубокий сочный красный. Можно выбрать яркий синий или насыщенный зеленый. Все цвета Нового года в этом сезоне популярны.

По словам звездного стилиста, постельные оттенки также имеют место быть, но они подойдут, скорее, для празднования Нового года дома, в расслабленной атмосфере.

Если говорить про тренды, то №1 – это пайетки, которые всегда популярны на Новый год, чем больше пайеток, тем лучше. Отметила Лина Дембикова

Любительницам более элегантного стиля к вечернему платью можно добавить карнавальную маску. В этом сезоне этот аксессуар очень популярен. Кроме того, образ можно дополнить длинными перчатками и черными тонкими колготками.

Если вы планируете праздновать Новый год за городом, то еще один тренд – сатин, бельевые платья, пижамы и перья. Попробуйте легкую пижаму с боа или перьями на рукавах. Будет выглядеть шикарно, при этом очень комфортно, расслаблено и по-новогоднему. Для дома хорошо подойдет трикотаж и футер. Добавьте к футерному или трикотажному костюму яркие, броские аксессуары. Стеклянный, сияющий кристалл. Такое смешение спорта или кэжуала с нарядной аксессуарной группой в этом году тоже возможно. Ни в чем себе не отказывайте. Кристаллов в этом сезоне будет очень много, смело их выбирайте. Посоветовала Лина

Для торжественных мероприятий мужчины могут выбрать не только классический черный смокинг, но и цветной, например, бордо или пудровый. Лучше примерить смокинг заранее, чтобы он хорошо сидел.

Если вечеринка более расслабленная, но все-таки нарядная, то наденьте интересный жакет – жаккардовый или с декоративным лацканом. Сочетать его можно как с брюками, так и с джинсами.

Для домашней вечеринки пригодится футер: джоггеры, свитшот. Только не стандартного серого или черного цвета, а нарядного: белого или красного. Дополните образ бабочкой, к простой рубашке можно добавить боа или карнавальную маску.

Пробуйте, экспериментируйте, выбирайте цвет, нарядное настроение и много аксессуаров сияющих и сверкающих. Таким, я надеюсь, будет наш следующий год. И самое главное, чтобы он был таким же позитивным, как мы с вами. Заключила Лина

Фото: Instagram / lina_dembikova

Видео: Piter.TV