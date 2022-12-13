Петербуржцам рассказали, что делать при обнаружении нерпенка на берегу

В Фонде балтийской нерпы ожидают поступление новых подопечных в начале-середине апреля.

В начале весны петербуржцы нередко встречают на берегу рек нерпят, которых унесло из вод Финского залива. Как подчеркнул директор фонда Вячеслав Алексеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург", при обнаружении тюленя ни в коем случае не нужно пугать его или пытаться самостоятельно бросить его в воду. Кроме того, не стоит подпускать к животному собак.

Главное – не трогать. Нужно пользоваться тем, что в городе есть Фонд друзей балтийской нерпы и звонить нам. Дальше мы уже подскажем, что нужно делать. Вячеслав Алексеев, директор Фонда балтийской нерпы

Связаться с центром спасения ластоногих можно по номеру телефона 699-23-99. Алексеев также добавил, что прошедшая зима выдалась довольно комфортной для нерп, поэтому многие из них смогли принести потомство. Потеряшек в центре ждут начала-середины апреля.

Это уже те животные, которые не смогли правильно начать свою самостоятельную жизнь и вот у них будет второй шанс. Вячеслав Алексеев, директор Фонда балтийской нерпы

Отметим, что все нерпы, которых нашли в 2022 году, уже выпущены на волю. В центре остались только любимые петербуржцами Крошик и Шлиссик, которые отказались вернуться в мир дикой природы.

Ранее мы сообщили о том, что вернувшиеся аисты пережидают снегопады вместе с жителями Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99