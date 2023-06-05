Спектакль "Про честное слово"

Давным-давно на Васильевском острове жил-был мальчик. Самым главным принципом в его жизни стало честное слово. Сначала он дал его своему отцу, потом — лучшему другу; и, наконец, самому себе.
Вдохновившись рассказом Чехова "Дома" (1887), волшебной повестью Погорельского "Черная Курица, или Подземные жители" (1829), и "Честным словом" Пантелеева (1941), театр приглашает зрителей старше 8 лет в путешествие по времени, в котором каждый сможет ответить на вопросы о чести, порядочности и верности себе...
Фото: ВКонтакте / Театр Karlsson Haus
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