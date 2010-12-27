Военный эксперт: через пять лет ВМФ РФ получит первую атомную подлодку пятого поколения

Данные о том, что российские специалисты завершили предварительные работы над обликом атомной подлодки пятого поколения "Хаски", свидетельствует, что в течение пяти лет подразделения ВМФ РФ могут получить для испытаний первый такой корабль. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Недавно начальник сектора робототехники морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов заявил, что предварительные работы над обликом многоцеловой атомной подлодки пятого поколения "Хаски" завершены. Результаты работ уже представили генеральному заказчику (Минобороны РФ и главкому ВМФ РФ), которые примут дальнейшее решение по этому вопросу. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам Олега Власова, характеристики проекта находятся под грифом "совершенно секретно", но они будут выше уже существующих атомных подлодок.



Военный эксперт Алексей Леонков считает, что информация о завершении предварительных работ свидетельствует о том, что в течение пяти лет подразделения ВМФ РФ могут получить для испытаний первый такой корабль.



