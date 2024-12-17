Церемония вручения Молодежной премии правительства Петербурга прошла в Театре музыкальной комедии

Среди лауреатов премии этого года — 15 человек.

Молодежная премия правительства Петербурга вручается ежегодно талантливым артистам, художникам, музыкантам и режиссерам, формирующим культурное наследие города. В этом году на конкурс поступили 51 заявки в разных номинациях, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Екатерина Вторая в исполнении Мананы Гогитидзе открывает церемонию и представляет лауреатов. Её приветствует председатель комитета по культуре Фёдор Болтин, а затем объявляются имена лауреатов, отметив, что Петербург всегда был местом вдохновения для таких деятелей, как Уильям Шекспир и Александр Пушкин.

Среди лауреатов премии этого года — 15 человек. Это уже сформированные профессионалы, которые работают в разных направлениях искусства. В основном это те, кому уже исполнилось 35 лет. Но иногда в конкурсе появляются и новички, которые только начинают раскрываться. Ежегодный приз составляет 100 тысяч рублей.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"