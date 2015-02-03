Главврач Филатовской больницы: весенние каникулы помогут прервать цепочки заражения гриппом

Она призвала родителей не игнорировать вакцинацию, поскольку существует прививка и от пневмококковой инфекции.

Практически все койки Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова заняты пациентами с гриппом, ОРВИ и пневмонией, однако резкого увеличения числа больных не наблюдается. Как сообщила "Петербургскому дневнику" главный врач больницы Людмила Исанкина, в настоящее время ситуация относительно стабильна.

Иногда случаются пиковые дни, когда после выходных многие начинают обращаться к врачам, и больница работает на пределе возможностей. Тем не менее, общая обстановка стабильная. Все койки заполнены, но необходимость в дополнительном перепрофилировании коек отсутствует, прокомментировала Исанкина.

Она добавила, что число случаев гриппа в этом сезоне возросло. С начала года и до середины марта в больницу поступили 480 детей с диагнозом грипп, причем большинство из них не были вакцинированы против этой инфекции. Среди пациентов были малыши до года, дети в возрасте от 1 до 3 лет, от 4 до 6 лет, от 7 до 13 лет и подростки старше 14 лет.

Исанкина также обратила внимание на снижение количества атипичных пневмоний, вызванных хламидиозом и микоплазмой, хотя пневмококковая инфекция продолжает оставаться актуальной, особенно в плане тяжести протекания заболевания. Она призвала родителей не игнорировать вакцинацию, поскольку существует прививка и от пневмококковой инфекции.

Главный врач выразила надежду, что после школьных каникул, которые начинаются на следующей неделе, ситуация с распространением гриппа и ОРВИ улучшится благодаря разрыву цепей передачи вируса.

Важно отметить, что в этом эпидемиологическом сезоне вспышка заболеваемости гриппом началась позже обычного, ближе к середине зимы, в отличие от предыдущих сезонов, когда пик приходился на осень-зиму.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"