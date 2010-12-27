Эксперт рассказал о реальном росте цен на турпутевки после ухода "ВИМ-авиа"

Приостановка деятельности авиакомпании "ВИМ-авиа" и возможный уход ее с рынка повлияет на цены на туристические путевки, однако незначительно, а нынешние прогнозы серьезного подорожания туров к лет 2018 года - это не более чем "пиар-акция", считает ведущий эксперт Института Экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", эксперт рассказал о ценах на турпутевки, которые ожидают граждан в связи с уходом компании "ВИМ-авиа".



По данным "Ведомостей", подорожание турпутевок к следующему лету может составить 10-20%, по большей части это коснется путевок в Турцию, Россию (Сочи и Крым), Грецию, Кипр.



Самым ощутимым станет рост цен на чартеры, но регулярные рейсы тоже вырастут в цене, считают игроки рынка. Ниша крупного чартерного перевозчика (у "ВИМ-авиа" занимала 15% рынка) будет быстро занята - или кем-то уже работающим, или новым игроком.

По данным издания, цены "ВИМ-авиа" были ниже, чем у конкурентов средняя цена билетов из Москвы в Анталию составляет $250, перевозчик продавал их на 20-25% дешевле.



По мнению ведущего эксперта Института Экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрея Крамаренко, уход "ВИМ-авиа" незначительно скажется на ценах, примерно на 5-7% они могут вырасти, что гораздо меньше предполагаемой величины.

Также эксперт отметил, что цены не особо изменятся при падении рубля вдвое, а при его росте стоимость туров снизится.



Нынешние прогнозы о 15-20% росте цен на туры Андрей Крамаренко считает "пиар-акцией", ведь таким образом операторы хотят создать ажиотаж и повысить цены на туры.