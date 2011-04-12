Петербуржцам рассказали о ценах на новогодний отдых в Карелии

Сейчас бронирование на Новый год составляет около 20%.

В зимние праздники Карелия остаётся популярным направлением для туристов, несмотря на довольно высокие цены на отдых. Эксперт в области туризма пообщалась с "Петербург2" и рассказала о том, сколько стоит жильё для отдыхающих в Карелии в новогодние праздники.

Сейчас бронирование на Новый год составляет около 20%, а стоимость проживания выше, чем летом. Эксперт отмечает, что цены на жильё значительно возросли: гостиничные номера и квартиры начинаются от 14 тысяч рублей за сутки, загородные коттеджи — от 40 тысяч, а у частных владельцев можно найти предложения от 25 тысяч рублей.

Популярность Карелии обусловлена её зимней красотой и уникальными местами, такими как Рускеала и зимний Валаам. Эксперт в области туризма отмечает, что многие туристы приезжают, чтобы насладиться снежными пейзажами, которые особенно привлекательны в новогодние праздники. Однако непредсказуемая погода может внести коррективы в планы путешественников, как это было в предыдущие годы.

Специалисты советуют бронировать жильё заранее, так как ближе к праздникам цены могут ещё больше вырасти, а количество доступных мест сократится.

Фото: unsplash