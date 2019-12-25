Граждане передали губернатору Ленобласти 700 подписей с требованием остановить благоустройство.

Жители города Сясьстрой выступили против благоустройства парка "Сосновый Бор". Они передали губернатору Ленобласти Александру Дрозденко 700 подписей с требованием остановить работы по обновлению парка. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили в пресс-службе движения "Красивый Петербург".

Отмечается, что сясьстройцы крайне недовольны качеством проведённых двухлетних работ в парке. Горожане уверены, что благоустройство может негативно сказаться на существовании самого парка, расположенного на берегу реки Сясь.

Жители насчитали десятки нарушений при выполнении работ, по которым уже направлены обращения в различные надзорные органы: прокуратуру Ленобласти, природоохранную прокуратуру, Госэконадзор, Комитет по природным ресурсам, МЧС, начальнику Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору и другие. Пресс-служба движения "Красивый Петербург".

По словам сясьстройцев, работы во время первых двух этапов благоустройства в 2019 и 2020 годах проводились "варварским" образом: рабочая техника повредила почвенный покров практически всего парка, были выдернуты корни деревьев, а некоторые молодые деревья вырвали целиком из земли.

Работы в рамках третьего этапа также сразу начались с нарушений: деревья в парке начали рубить через 2 дня после подписания договора, вместо прописанных там сроков начала работ 20 апреля, при этом были повреждены линии электропередачи, а рабочие работали без касок. Пресс-служба движения "Красивый Петербург".

Жители отмечают, что работы по благоустройству не принесли никакой пользы ни парку, ни самим гражданам. Большая часть установленного оборудования уже считается негодной. Сясьстройцы недовольны качеством исполнения контракта, а также халатностью со стороны чиновников.

На площадке спасательной станции, возведенной в 2019 г. на пляже, проваливаются доски под ногами, отвалились поручни. Все ступени и сама площадка станции в дырах, слезла краска с опор фонарей, а дорожка с разметкой для слабовидящих упирается в высокий помост станции, а не в пандус или ступени. Пресс-служба движения "Красивый Петербург".

Работы по благоустройству парка продолжаются. Однако сясьстройцы хотят, чтобы губернатор предпринял действия для признания парка "Сосновый бор" особо охраняемой природной территорией. Чтобы сохранить его и для будущих поколений, и для птиц и растений, обитающих в парке.

Фото: Вконтакте / Красивая Ленобласть