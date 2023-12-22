Оператор БПЛА при атаке на нефтезавод в Самарской области мог находиться в радиусе 10 км

В социальных сетях появилось видео предполагаемой атаки беспилотного летательного аппарата на НПЗ в Самарской области.

Управление дроном самолётного типа, атаковавшего нефтеперерабатывающий завод под Самарой, могло осуществляться с территории России. Более того, по данным эксперта, опрошенного Piter.TV, оператор вражеского БПЛА мог находиться всего в 10 км от объекта атаки. Такие выводы были сделаны после изучения видео, попавшего в социальные сети.

С высокой вероятностью, на конечном этапе полёта беспилотники управляться оператором , нахолящемся, в пределах 10км от цели. Об этом говорят активные манёвры на конечном участке, высокая точность поражения и наличием на борту бпла видеопередатчика. Источник Piter.TV

Вчера версию об атаке НПЗ с территории России озвучивали журналисты издания "Коммерсантъ".

От Самары до Купянска и окрестностей — ближайшей контролируемой ВСУ территории — примерно 930 км. Теоретически украинский беспилотник может преодолеть такое расстояние. Однако остаться незамеченным очень сложно, так как приходится лететь на небольшой высоте со скоростью менее 100 км/ч. Поэтому не исключена вероятность, что дроны могли запустить с территории России. Это не выглядит сложной задачей. То же самое касается атак беспилотников на различные объекты в Нижегородской, Псковской и Ленинградской областях Источник Ъ-Волга

Ранее сообщалось, что в Самарской области продолжается операция по поиску предполагаемой диверсионной группы, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через Чапаевку, а также могла устроить атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) региона.

Видео: Коммерсантъ Волга