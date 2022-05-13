Представлена концепция благоустройства берега в Парке 300-летия

Петербуржцы отметили, что для них важно, чтобы площадь парка не урезали.

Администрация Приморского района представила концепцию благоустройства береговой линии в Парке 300-летия Петербурга. По будущему облику набережной есть сразу два предложения.

Первый проект предусматривает сочетание большого открытого песчаного берега и разнообразных пространств с арт-объектами, детскими и спортивными площадками, селфи-площадкой. Пешеходные мостики будут вести к флагштокам и помещениям "Базы водных видов спорта". С мостиков откроется панорамный вид на Финский залив.

Во втором проекте авторы предлагают создать площадку для сдачи нормативов ГТО. В будущем она может стать общегородской площадкой. Спортивная зона будет доступна для маломобильных жителей.

Местные жители поделились своим мнением о проекте в комментариях районной группы.

Не понимаю, зачем флагштоки? Зачем велодорожка на пляже? Там реально в жаркие дни яблоку упасть негде, надо расширять как-то площадь пляжа, а не урезать его. возмутилась Анна.

А мне очень нравится этот проект. Выглядит очень современно и стильно! написала Настя.

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Напомним, что с сентября 2021 года работы благоустройству береговой зоны парка, в том числе и пляжа. Их планируют завершить к 2023 году. Сейчас береговая зона ограждена.

Видео: ВКонтакте / Приморский район Санкт-Петербурга