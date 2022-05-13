Представлена концепция благоустройства берега в Парке 300-летия

Администрация Приморского района представила концепцию благоустройства береговой линии в Парке 300-летия Петербурга. По будущему облику набережной есть сразу два предложения.
Первый проект предусматривает сочетание большого открытого песчаного берега и разнообразных пространств с арт-объектами, детскими и спортивными площадками, селфи-площадкой. Пешеходные мостики будут вести к флагштокам и помещениям "Базы водных видов спорта". С мостиков откроется панорамный вид на Финский залив.
Во втором проекте авторы предлагают создать площадку для сдачи нормативов ГТО. В будущем она может стать общегородской площадкой. Спортивная зона будет доступна для маломобильных жителей.
Местные жители поделились своим мнением о проекте в комментариях районной группы.
Не понимаю, зачем флагштоки? Зачем велодорожка на пляже? Там реально в жаркие дни яблоку упасть негде, надо расширять как-то площадь пляжа, а не урезать его.
возмутилась Анна.
А мне очень нравится этот проект. Выглядит очень современно и стильно!
написала Настя.
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Напомним, что с сентября 2021 года работы благоустройству береговой зоны парка, в том числе и пляжа. Их планируют завершить к 2023 году. Сейчас береговая зона ограждена.
Видео: ВКонтакте / Приморский район Санкт-Петербурга
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