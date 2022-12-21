Благотворительный забег "Бегом с Дневником" в Петербурге приурочат к празднованию Дня города

Каждый участник получит уникальную медаль финишера, а лучшие спортсмены в мужской и женской категориях будут отмечены кубками и призами от партнеров мероприятия.

Издание "Петербургский дневник" объявляет о старте продаж слотов на четвертый благотворительный забег "Бегом с Дневником". Как и раньше, средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на поддержку Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых.

Забег запланирован на 18 мая в Приморском парке Победы и приурочен к празднованию Дня города. Организаторы ожидают участие не менее трех тысяч человек. Для спортсменов предусмотрены дистанции на 5 и 10 километров, а для юных участников в возрасте 5–8 лет — на 500 метров и 1 километр для тех, кто старше 9–14 лет.

Каждый участник получит уникальную медаль финишера, а лучшие спортсмены в мужской и женской категориях будут отмечены кубками и призами от партнеров мероприятия.

За прошедшие годы забеги "Бегом с Дневником" собрали тысячи участников разных возрастов — от 5 до 90 лет — из семи стран и более 90 российских городов. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"