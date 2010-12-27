Сбор биометрической информации в банках: как скажется на клиентах сбор данных о них

Система сбора банками биометрических данных клиентов, скорей всего, будет добровольной, и первое время может вызвать негативную реакцию. Но в течение 10 лет большинство пользователей банковских услуг перейдут на биометрию в силу ее удобности. Такое мнение высказал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Крупные российские банки готовятся к пилотному масштабному сбору биометрической информации своих клиентов. Данные будут собираться согласно законопроекту об удаленной идентификации клиентов, который разработал Банк России. В планах на 2018 год создание единой биометрической системы, которая позволит клиентам брать кредиты или делать вклады удаленно. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, скорее всего, биометрия будет необязательным условием. В то же время, по словам эксперта, в этом вопросе необходимо оценивать зарубежный опыт: в Японии пользуются биометрическими данными более десяти лет, к чему люди уже привыкли.



Внедрение системы не усложнит работу банков, дело скорее в менталитете клиентов, заключает специалист.